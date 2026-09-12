Непослушният Чавдар в класа на реформаторите
Варненският бизнесмен и кандидат за кмет на последния местен вот Чавдар Трифонов ще играе соло в новоизбрания Градски парламент. Той излезе от групата...
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Варненският бизнесмен и кандидат за кмет на последния местен вот Чавдар Трифонов ще играе соло в новоизбрания Градски парламент. Той излезе от групата...
Групата на "Реформатори и патриоти", избрани в новия ОбС се разцепи преди той да заработи. Водачът на листата и кандидатът за кмет Чавдар Трифонов пол...
Реформаторският блок във Варна извърши предателство спрямо БЗНС и СДС, като игнорира техни представители в листата за общински съветници. Без принципн...
Премиерът Бойко Борисов отговори на нападки, свързани със скандала около кандидата на РБ за кмет на Варна. "Гледайки изказването на кандидата на Рефо...
Осъден за каране на кола в нетрезво състояние е кандидатът за кмет на Реформаторския блок за Варна - Чавдар Веселинов Трифонов . Новината съобщи ПИК и...
Широка коалиция от партии застава зад кандидатурата на Чавдар Трифонов за кмет на Варна. Тя ще се яви на местния вот в морската столица под името „Ре...
Общината няма да плаща такива суми, контрираха от там На община Варна са наложени санкции за около 2.5 млн.лева по проектите, финансирани с европейск...