Тази група хора трябва да пият по 4 чаши кафе на ден. Ето защо
Но не всеки понася кафето по един и същи начин
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Но не всеки понася кафето по един и същи начин
Кафето съдържа много антиоксиданти, включително полифеноли
Дневното количество е до 400 мг, това е максималната доза кафе за здрав човек
Решението е на Европейската комисия
Съдовете за напитки задължително трябва да са от рециклирани материали
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