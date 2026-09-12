Отменените цесии трудно ще вкарат 800 млн. в хазната

Калоян Стайков, икономист от ИПИ (пред "Фокус") - Г-н Стайков, как работи схемата с цесиите? Кой има интерес и кой губи от нея?- От цесията има интер...