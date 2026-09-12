Горанов: През 2015 г. постигнахме приличен растеж
През 2015 г. успяхме да постигнем приличен растеж, най-добрият след кризисните години. Това заяви финансовият министър Владислав Горанов в "Панорама"...
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През 2015 г. успяхме да постигнем приличен растеж, най-добрият след кризисните години. Това заяви финансовият министър Владислав Горанов в "Панорама"...
Синдиците на Корпоративна търговска банка (КТБ) са отговорили на Министерството на финансите (МФ) относно броя, общата сума и кредитите за оспорване н...
Фирми на укриващия се в Сърбия банкер са уредили вземанията си с прихващане Мажоритарният собственик на фалиралата КТБ Цветан Василев е направил цеси...
Всички цесии и прихващания след тази дата може да бъдат развалени 20 юни 2014 г. е началната дата на неплатежоспособност на КТБ, реши Софийският апел...
Отчетът за първото тримесечие на Корпоративна търговска банка (КТБ) и списъкът с предсрочно изискуемите кредити са изпратени в прокуратурата. Това ста...
Временните синдици на КТБ са поискали от съда да обяви за недействително прихващане за 500 хил. евро. Това е записано в отчета на временните синдици н...
София. Народното събрание отмени възможността за прихващания в резултат на цесии между вложители и кредитополучатели в КТБ. Промяната в закона за банк...
София. „Държавата се опитва да помогне в казуса с КТБ, но рискува вместо да изпише вежди да извади очи".Това заяви проф. Огнян Герджиков във връзка с...
Налага се да ги подкрепяме по важни за страната въпроси, заяви Йордан Цонев ДПС ще подкрепи в пленарна зала законoпроектa на ГЕРБ за цесиите в КТБ, с...
Калоян Стайков, икономист от ИПИ (пред "Фокус") - Г-н Стайков, как работи схемата с цесиите? Кой има интерес и кой губи от нея?- От цесията има интер...
9 банки ще изплащат депозитите до 100 хил. евро София. Ще отменим всички прихващания на цесии в КТБ. Това обяви премиерът Бойко Борисов след среща с...