Изненада с дроновете. Курсове за управление
Пуснаха за обществено обсъждане специализирана наредба за контрол
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Пуснаха за обществено обсъждане специализирана наредба за контрол
Проектът на „Академия Миротворци“ е един от финалистите във Vivacom Регионален грант
Те ще бъдат раздадени на деца и възрастни в бургаски центрове утре, за да зарадват потребителите им за предстоящите празници
Отворени са пунктове в София и Бургас
Няма правила за влизате на чуждите туристи у нас от 1 май, бие аларма чрез СТАНДАРТ Красимира Стоянова, директор на "Албена Тур"
Ню Йорк отново е на първата позиция
Те напомнят, че целта учителите да бъдат сред първите ваксинирани едни от първите, е била именно за да може да се провежда нормален учебен процес
Създават специални центрове с мобилни екипи
БСП прави три нови центъра
Разпространението до отделните кабинети на общопрактикуващите лекари е невъзможно
Според него случаят с ученика-джихадист от Пловдив не трябва да влиза в обществения фокус
Парите са по европроект за разкриването на два центъра за социални услуги
В страната има 12 държавни психиатрични болници, 22 центъра за психично здраве и 11 съответни отделения към други болници...
Благотворителната кампания на фенклуба на английския "Арсенал" в Шумен за събиране на дрехи и обувки, продължава
В София ще се обсъжда новата европейска стратегия за правата на децата Превръщането на интернет в безопасно място за малките е приоритет, казва Ева Ж...
Европейският съюз предлага създаването на още приемни центрове за регистрация на мигранти в Балканските страни, които не са членки на Съюза. Те ще доп...
От 24 териториалните статистически бюра на Националния статистически институт (НСИ) намаляват на шест – с центрове в София, Пловдив, Плевен, Русе, Вар...
Два приюта за българи – жертви на трафик, ще бъдат изградени в София с помощта на Швейцария. Първият ще е за деца, а вторият – за възрастни. Това пред...
„Трябва да има подбор на мигрантите, които каним в България". Това заяви в студиото на „Здравей, България" бившият външен министър Соломон Паси. „Нек...
България ще настоява разпределителни центрове за бежанци или миграционни центрове да са извън границите на ЕС. Това обяви министърът на външните работ...