Христова за Централна баня: Ходим върху течно злато и го прахосваме
От няколко души на кръгла маса се чу фразата "банята е топлото сърце на София"
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От няколко души на кръгла маса се чу фразата "банята е топлото сърце на София"
София. Първият Празник на религиите ще се проведе в София под мотото: "Толерантни в разнообразието-европейско измерение за модерна столица". Събитиет...
Къпането в хамама е традиция за момичетата от столичния хайлайф
Намазали златното бюро на Фердинанд със зелена боя
Сред експонатите са Мерцедесът на Фердинанд, каляската на Мария Антоанета и Гербовата зала на Министерския съвет преди '49-а