Всичко за Ценко Чоков

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Ценко Чоков краде ток

Ценко Чоков краде ток

Скандалният кмет на Галиче Ценко Чоков е уличен в кражба на ток. За незаконното присъединяване към мрежата на ЧЕЗ му е издаден констативен протокол за...

29 юли | 19:05
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Чоков с 200 бона дълг за ток

Чоков с 200 бона дълг за ток

Кметът на врачанското село Галиче Ценко Чоков дължи на ЧЕЗ над 200 000 лева за използвано електричество, съобщи bulnews.bg. Няколко негови обекта били...

17 юни | 17:21
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Ценко Чоков остава в ареста

Ценко Чоков остава в ареста

След близо 10-часово заседание спецсъдът остави в ареста кмета на Галиче Ценко Чоков. Чоков, синът му Мартин и още 6-ма души са обвинени за престъпна...

29 май | 8:47
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