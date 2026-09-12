Здрава балтия за Ценко Чоков и синът му. Присъдата
Окончателно ги вкарват зад решетките
Следете всички новини, анализи и коментари за Ценко Чоков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Окончателно ги вкарват зад решетките
След като разбрал какви са резултатите, Ценко Чоков напуснал общината побеснял
Бях изолиран от хората и оттам е лошият резултат, проплака подсъдимият кандидат-кмет
Ще се кандидатира като независим
Бившият кмет страдал от диабет, полиневропатия, остра язва, дискова болест и урологично заболяване
Този път обвинението е за документа измама
Бившият кмет на Галиче Ценко Чоков, който вчера беше заснет в столичен ресторант в нарушение на домашния си арест, заяви, че той е минал за кратко пре...
Съпругата на скандално прочулия се кмет пък заяви, че съдът избра кой да изготви експертизите за здравето му
Прокуратурата иска бившият кмет да бъде върнат отново в ареста
Районна прокуратура-София се самосезира и образува наказателно производство за съзнателно даване на невярно заключение за здравословното състояние на...
Лунгара ме заплаши с убийство. Това обяви пред бТВ съпругата на Ценко Чоков. И изтъкна, че разполага с видеоклип, който доказва, че мъжът е идвал до д...
Галиче осъмна след стрелба. Тази нощ четирима маскирани нападнали автомобил на семейство Чокови. БиТиВи съобщава, че инцидентът е бил заснет от охрани...
Скандалният кмет на Галиче Ценко Чоков е уличен в кражба на ток. За незаконното присъединяване към мрежата на ЧЕЗ му е издаден констативен протокол за...
Напрежението във врачанското село Галиче продължава да расте. Докато кметът на селото Ценко Чоков е в ареста, неговите поддръжници и симпатизанти пола...
Кметът на врачанското село Галиче Ценко Чоков дължи на ЧЕЗ над 200 000 лева за използвано електричество, съобщи bulnews.bg. Няколко негови обекта били...
Свещеникът на Галиче, директорката на детската градина и 400 души подкрепиха кмета на селото Ценко Чоков. Адвокатът му Иво Найденов представи пред Апе...
Специализираният съд остави в ареста Ценко и Мартин Чокови. Кметът на село Галиче беше арестуван заедно с още няколко души по обвинение за участие в г...
„По всяка вероятност ще има нови избори в Галиче". Това заяви пред Нова тв Иво Найденов, адвокат на скандалния селски кмет Ценко Чоков, по повод задър...
Арендатор съм, пуснете ме да сея и торя, моли се кметът, съдът го остави в ареста След шокиращите разкрития за лихварската дейност на Ценко Чоков, съ...
След близо 10-часово заседание спецсъдът остави в ареста кмета на Галиче Ценко Чоков. Чоков, синът му Мартин и още 6-ма души са обвинени за престъпна...