Всичко за Цеко Минев

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Уредихме още двама за Сочи

Уредихме още двама за Сочи

Сочи. Благодарение на активната работа на президента на БФски Цеко Минев още двама български специалисти ще работят по подготовката на пистите по врем...

27 октомври | 15:11
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