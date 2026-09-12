Цеко Минев за българския триумф в Банско: Това ще остане в историята!
Успехите на българския сноуборд се случват с позитивизъм, вяра и желание, каза председателят на Българска федерация по ски
Следете всички новини, анализи и коментари за Цеко Минев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Успехите на българския сноуборд се случват с позитивизъм, вяра и желание, каза председателят на Българска федерация по ски
Постигнахме успехи, за които доскоро само мечтаехме, каза шефът на ски федерацията
Това, което правим от години, дава своите плодове, каза шефът на ски федерацията
За Минев, който ръководи федерацията от 2003 г., това ще е пети пореден мандат
Сноубордистите да имат свой дом, какъвто имат състезателите по футбол, волейбол и баскетбол. За това апелира на днешната пресконференция на БФСки Геор...
В лобизъм бяха обвинени екологичните организации, които протестират срещу развиването на зимните спортове у нас. Възмущението си в предаването на Дими...
София. Днес в Музея на спорта на ст. "Васил Левски" бе представена книгата "90 години Българска федерация по ски". "Тази втора книга за историята на...
По традиция по време на закриването на ски сезона президентът на БФСки Цеко Минев направи кратък анализ на свършеното. "Изпращаме труден сезон, в кой...
Сочи. Благодарение на активната работа на президента на БФски Цеко Минев още двама български специалисти ще работят по подготовката на пистите по врем...
Шладминг. Представянето на Никола Чонгаров в суперкомбинацията показа, че той наистина е израстнал много, коментира президентът на Българска федерация...