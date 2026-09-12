Силиконът стана демоде, миски свалят имплантите
В глобален план също се наблюдава отдръпване от прекомерната естетична намеса
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В глобален план също се наблюдава отдръпване от прекомерната естетична намеса
Какво отговори легендарната манекенка на хейтърите
Какво написа тя в мрежата
Наследява имоти и бизнес за милиони
Разкри причината
Направи нещо немислимо
За сегашното си начинание е мечтаела отдавна
Двете са като сестри
На стрелбището е станал инцидентът с моделката
Топ моделът позира за ексклузивна фотосесия
В момента текат преговори предаването да бъде адаптирано и за българските зрители
Новоомъжената красавица решила да смени "десена"
Той е един от най-богатите хора в САЩ, които се занимават с производство на канабис за медицински цели
Наскоро двамата сключиха брак с грандиозно парти
Цеци и Майкъл ще пробват да заживеят в луксозното му имение в Ел Ей и ако им допадне, ще останат там завинаги
И Красимирова, и съпругът й Майкъл живеят втори живот
Световният дизайнер се грижи за милионера, който се жени за топ модела Цеци Красимирова
Цеци Красимирова се е отказала напълно от каквито и да били помисли да се върне в България. Красавицата, която от три години живее в Барселона, беше в...