Цацаров: Има стремление за овладяване на Темида (ОБЗОР)
В Европа не чух критиките, които тук чувам от псевдореформатори, каза обвинител №1 Има подход, стремления за овладяване на прокуратурата. Проблемът е...
Следете всички новини, анализи и коментари за Ццаров. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В Европа не чух критиките, които тук чувам от псевдореформатори, каза обвинител №1 Има подход, стремления за овладяване на прокуратурата. Проблемът е...