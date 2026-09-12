Бежанците остават, връщаме имигрантите
София. България ще може да връща нелегални имигранти от държавата, от която са дошли, но бежанците, търсещите убежище, ще бъдат приемани. Това стана я...
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София. България ще може да връща нелегални имигранти от държавата, от която са дошли, но бежанците, търсещите убежище, ще бъдат приемани. Това стана я...
Бюрксел. Министър- председателят Пламен Орешарски разговаря с германския канцлер Ангела Меркел, френския президент Франсоа Оланд и министър-председате...
Премиерът ще работи докато има подкрепа от парламента
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