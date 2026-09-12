Мария Илиева - черешката на "Бургас и морето"
Наплив от творци от цял свят
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Наплив от творци от цял свят
Тя изреди няколко фрапращи случаи на каранаци с изпълнители, които оставали недоволни, че не са взели награда
В сайта на конкурса ще откриете всички 10 песни финалисти
Излиза на сцената срещу легендарен глас
Наградата статуетка и чек за 4500 лева на победителите връчи композиторът Стефан Диомов
Кристина Дончева и вокалният ансамбъл "Фортисимо" бяха определени за любимци на публиката
Финалът на конкурса е на 31 юли
Татяна Лолова е сред почитателите на дуета Алфредо Торес- Айвън
Бургас. Двама китаристи от Ку-ку бенд ще журират 32-то издание на песенния конкурс "Бургас и морето". В новото си амплоа на оценители ще влязат Цветан...
Орлин Горанов и Кристина Димитрова грабнаха наградата на публиката