Напрежението в Германия се покачва. Какво поиска Мерц
Стана ясно кога ще се гласува втори път за канцлер
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Стана ясно кога ще се гласува втори път за канцлер
Тя е четвъртата жена, която заема председателския пост на Бундестага
Одобрението в долната камара дава огромен тласък на лидера на консерваторите Фридрих Мерц
Датата, избрана от президента Франк-Валтер Щайнмайер, бе препоръчана от правителството
Чарлз изтъкна тесните връзки между Великобритания и Германия
Той критикува енергийната политика на Християндемократическия съюз на Ангела Меркел
Над 60 милиона германски граждани имат право да гласуват на парламентарните избори
Властите нямат друг избор, освен драстично да ограничат социалните контакти
Протести срещу евентуални действия на Германия във войната срещу "Ислямска държава"
Феликс Щайнер, Дойче веле Няма ли Юнкер в кабинета си поне една книга, посветена на европейската история? А ако все пак има, е добре да прочете глава...
Така ще гарантира секретността на документите и заседанията Комисията към Бундестага за разследване действията на американската Агенция за национална...
Берлин. Долната камара на парламента на Германия одобри в четвъртък въвеждането на национална минимална заплата от 8.50 евро на час, предаде Ройтерс....
Тя получава трети пореден мандат
Берлин. Бундестагът в Германия ще гласува състава на новия кабинет и третия мандат на канцлера Ангела Меркел. Това е поредното управление от голяма ко...
Берлин. Многодетна майка, гинеколог по професия, бе номинирана за военен министър в новото правителство на Германия. Канцлерът Ангела Меркел ще управл...
София. За разширяване на програмата за обмен на студенти в Германския Бундестаг и в българския парламент се договориха председателят на Народното събр...
Берлин. При преговорите за коалиционно правителство в Германия направиха крачка напред. Консерваторите на канцлера Ангела Меркел и "Зелените" се разбр...
Берлин. Ръководството на Зелените в Германия запазва отворени всички възможности за коалиране на партията в момент, когато политиците в страната работ...
Берлин. Днес в Германия се провеждат избори за парламент, а според последните проучвания може да се очаква патова ситуация между лагерите на правителс...
Берлин. В Германия днес ще се проведат парламентарни избори. Близо 62 милиона германци трябва да изберат нов Бундестаг. Снощи се проведоха последните...