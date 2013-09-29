Германските Зелени отворени за коалиция

Берлин. Ръководството на Зелените в Германия запазва отворени всички възможности за коалиране на партията в момент, когато политиците в страната работят за съставяне на ново правителство след изборите миналата седмица, предаде ДПА.

Зелените претърпяха загуби на вота, като събраха 8,4 процента, което е по-малко от спечелените през 2009 г. 10,7 процента. Това обаче може все пак да им е достатъчно, за да съставят коалиционно правителство с християндемократите на канцлерката Ангела Меркел, които спечелиха 41,5 процента от гласовете. Лидерите на Зелените заявиха, че не биха изключили никоя възможност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com