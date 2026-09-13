Асен Василев си изми ръцете за Манол Пейков
"Да, България“ и ДСБ не постигнаха обща позиция кой от техните кандидати да влезе в парламента
Следете всички новини, анализи и коментари за Зелените. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Да, България“ и ДСБ не постигнаха обща позиция кой от техните кандидати да влезе в парламента
„Европейският съюз ни интересува!” Това послание излъчиха гражданите
„Партия "Зелените" е незаконна. Софийски градски съд отмени регистрацията й като недопустима. Оказва се, че партията, основана от коалиция "За да оста...
Министърът на туризма Николина Ангелкова ще се срещне през идната седмица с представители на зелените организации, за да дискутира с тях новите правил...
По 150 000 на презентация прибирали ораторите на 3 семинара Проект "За Балкана и Хората", финансиран с 8,5 млн. лв от българо-швейцарската програма з...
Сезираха Еврокомисията и родната прокуратура за машинациите на еколозите Сигнал до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и българската проку...
Безумие е, че разни зелени организации се опитват да спрат развитието на един от най-добрите зимни курорти в Европа – Банско. Те дори не са страна по...
ебютантите в Столичния общински съвет - "Глас народен", "Зелените" и "Движение 21" сформират обща група в СОС. Тя ще се казва "Пет", което освен за бр...
Под натиска на партия „Зелените" и Реформаторския блок Министерството на околната среда и водите е на път да провали приемането на плановете за управл...
Сметки без кръчмар и жалби за рекет вдясно Еколозите са като булката беглец, гневят се хората на Кънев Макар предизборната кампания да не е започнал...
Благоевград. "Партия на зелените" внесе за регистрация в РИК-Благоевград "нежна" листа за участие в изборите на 5 октомври, в която всички кандидат-де...
Старите влъхви в ДСБ и СДС дебнат за реванш при провал на изборите
София. Пет "зелени демаркационни линии" поставиха от партия "Зелените" за евентуалните си бъдещи коалиционни партньори. На Национално събрание, прове...
Интервю с Борислав Сандов, съпредседател на партия "Зелените" - Г-н Сандов, партия "Зелените" оглави гражданските протести срещу застрояването на Кар...
София. Корпоративна търговска банка АД категорично възразява срещу опитите на съпредседателя на политическа партия „Зелените" Петко Ковачев да внушава...
Това обявиха от партията на страницата си във Facebook
Велико Търново. "Призовавам българските политици да се откажат публично да правят коалиции с ксенофобски партии. Да не калкулират сметки, а да постъпя...
Във формацията няма да участва "Зелените"
София. Членове на Националния съвет на "Зелените" поискаха оставката на съпредседателя на партията Борислав Сандов. Те обявиха за своето решение на сп...
София. "Отдавна прогнозирах, че в Реформаторския блок предстои разпад". Това заяви идеологът на "България без цензура" Николай Бареков по повод на изл...