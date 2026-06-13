Сменят кодове на фирми по БУЛСТАТ
Кодът вече ще бъде с 9 знака, а не с 10, както досега
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Кодът вече ще бъде с 9 знака, а не с 10, както досега
Два пъти по-ниски такси, ако се ползват електронни услуги Един от големите проблеми, от който инвеститорите се опасяват е, че у нас се крадат фирми....
Изискване за цялостна електронизация на регистъра БУЛСТАТ се съдържа в законопроект на правителството, който ще бъде предложен на Народното събрание з...