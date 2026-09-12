United Group финализира сделката за придобиването на Булсатком
Придобиването е част от дългосрочната стратегия на United Group за разширяване и укрепване на пазарното присъствие
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Придобиването е част от дългосрочната стратегия на United Group за разширяване и укрепване на пазарното присъствие
Шокирани сме от изявлението, направено от г-н Кирил Петков, относно казуса „Булсатком“
Сделката ще бъде финализира след получаване на всички приложими антитръстови одобрения
Подал е най-добрата оферта
Кредиторите влизат в ръководството
Дерблито "Лудогорец" - "Левски" ще е достъпно и за абонатите на "Булсатком"
Няма още решение на спора между "Булсатком" и "Нова телевизия" за допълнителния пакет с български футбол. Това гарантира пред "Стандарт" високопоставе...
Надяваме се към КРС да прояви интерес и прокуратурата, казват от "Ди Ви Би Ти" АД
София. „Булсатком" е спечелила конкурса за седми мултиплекс. Това решение е взела на заседанието си Комисията за регулиране на съобщенията. С това ком...
Сближаваме позициите, заяви шефът на оператора Пламен Генчев
София. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) апелира за конструктивен диалог между "бТВ медиа груп" ЕАД и "Булсатком" АД в името на българския...
София. bTV изпрати кърваво писмо до Булсатком. Така от телевизията отговориха на позицията на сателитния оператор от петък. В последния работен ден от...
София. Преговорите между бТВ и Булсатком зациклиха. Причината е, че от националната телевизия искат много високи цени, за да се излъчват програмите им...
София. Милиони българи осъмнаха без бТВ по цифровата телевизия Булсатком. Причината за това е финансов спор между двете фирми. Заради неуредени плащан...
София. Шефовете на bTV и TV7 седнаха на масата за преговори с Булсатком. Както си обещаха трите страни, в първия работен ден след коледните празници с...
Спират програмите от 1 януари, ако не се договорят, хората питат за други оператори
София. бТВ връща сигнала си към Булсатком за предстоящите празници. Телевизията отряза сателитния доставчик в 3 часа на 22 декември заради просрочен...
София. Една четвърт от българите остават без каналите на бТВ за празниците. В 3 часа тази нощ bTV Media Group спира да подава сиганала на седемте си п...