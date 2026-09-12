Петкова: Ще строим Белене заради целия регион
АЕЦ „Белене“ ще увеличи енергийната сигурност не само в България, но и в целия регион
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АЕЦ „Белене“ ще увеличи енергийната сигурност не само в България, но и в целия регион
Участници в дискусията: Г-н Славчо Нейков – експерт по енергийна политика и председател на Управителния съвет на Института за енергиен мениджмънтГ-н...
Как се управляват радиоактивните отпадъци у нас? Какво става с отработилото ядрено гориво? Как се извеждат от експлоатация четирите малки ректора ВВЕР...
С какви аргументи може да бъде убедено българското общество в необходимостта от удължаване срока на експлоатация на АЕЦ "Козлодуй" и от развитието на...
След пускането на атомните бомби над Хирошима и Нагасаки през август 1945 г. се появява радиофобията - страхът от радиация. Радиацията обаче е част от...
Резултатите от вероятностните анализи и сравняването им с целевите показатели на Международната агенция за атомна енергия показват високото ниво на бе...
В енергийно отношение 1 грам уран се равнява на 3 тона въглища Допреди 8 години България експлоатираше 6 ядрени реактора, а сега - само два. Нашето о...
Вече 13 години аварийната защита на 6-и блок не е сработвала АЕЦ „Козлодуй" е своеобразен световен рекордьор - вече 13 години 6-и блок на централата...
Делът на ядрената енергия в света е само 15%, а в ядрените държави - 25 на сто Започнали развитието си от военни разработки, днес ядрените технологии...