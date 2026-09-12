Котви на 50 века скрити под Буджака
Намира се в непосредствена близост до Нос Христос -най-югоизточният скалист нос на полуостров Буджака
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Намира се в непосредствена близост до Нос Христос -най-югоизточният скалист нос на полуостров Буджака
Да видим дали всички ще ни подкрепят, както заявиха, каза Александър Иванов
Депутатите спореха два часа
Депутатите се карат за временната комисия
Спрян е и строежът на открития басейн в имението
Не е установено, дали фотоволтаичната централа е изпълнена
Единствената пътека, по която хората имат възможност да стигнат до морето, е опасна
Бареков кани Христо Иванов да ходят на 11 август на гости на гурото на градската десница
това не била темата, оплете се лидерът на "Да, България"
Прокуратурата установи: нарушения на 5 места по морето
Спор за незаконен басейн на фирма "Анел Корпорация" ООД, който е построен в местността Буджака край Созопол, влезе в съда. Според общинските власти,...