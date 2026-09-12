Всичко за Бруно Рибейро

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"Лудогорец" би шута на Рибейро

"Лудогорец" би шута на Рибейро

"Лудогорец" би шута на Бруно Рибейро. Разградчани уволниха дисциплинарно Робейро, като шампионът на България направи опити да се споразумение с треньо...

02 септември | 12:30
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