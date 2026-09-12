"Лудогорец" би шута на Рибейро
"Лудогорец" би шута на Бруно Рибейро. Разградчани уволниха дисциплинарно Робейро, като шампионът на България направи опити да се споразумение с треньо...
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"Лудогорец" би шута на Бруно Рибейро. Разградчани уволниха дисциплинарно Робейро, като шампионът на България направи опити да се споразумение с треньо...
Не иска да се разберем човешки, обяви Петричев "Лудогорец" не успя да скъса в срок с Бруно Рибейро, за да може Едуард Ераносян да води отбора спокойн...
Феновете на шампиона с открито писмо до Рибейро Изпълнителният директор на "Лудогорец" Ангел Петричев даде своя коментар в ефира на БНТ относно думи...
Старши треньорът на "Лудогорец" Бруно Рибейро разкри пред португалското издание Record, че феновете на разградчани са опитали да го нападнат в дома му...
Наставникът на "Лудогорец" Бруно Рибейро сподели очакванията си за мача срещу "Черно море" за Суперкупата на България, като заяви, че иска да спечели...
Вече сме много по-силни, радва се Бруно Рибейро Собственикът на "Лудогорец" Кирил Домусчиев призна, че смяната на Георги Дерменджиев е дошла твърде к...
Наставникът на "Лудогорец" Бруно Рибейро заяви, че очаква победа срещу "Левски" в дербито от 3-ия кръг на "А" група утре. "Успехът във Варна ни вдъхн...
Старши треньорът на "Лудогорец" Бруно Рибейро заяви, че е сигурен в крайния успех над "Милсами". В първия мач от втория предварителен кръг в Шампионск...
„Лош мач за нас. Първата част бе лоша, бавно играхме. Не е това, което тренирахме, не е това, което аз исках от играчите. Втората част подобрихме малк...
"Няма проблем, има и втори мач". Това заяви треньорът на "Лудогорец" Бруно Рибейро след снощната загуба с 0:1 от "Милсами". Той обаче изтъкна, че мачъ...
Звездата на "Лудогорец" Марселиньо се изказа ласкаво за новия треньор Бруно Рибейро. "Все още не мога да кажа нещо конкретно. Все пак той ни е водил 1...
Турска легенда приготви 1 млн. евро за Вура Трябват ни спешно поне 5 нови играчи, обяви треньорът на "Лудогорец" Бруно Рибейро след постното 0:0 с "В...
Подготвени сме, отсече Бруно Рибейро Новият поход на "Лудогорец" в Европа ще тръгне от Молдова. Българският шампион се падна срещу дебютанта в турнир...
Този път съм подготвен, мога да водя всеки отбор в света, научих уроците си. С тези думи беляза завръщането като треньор на "Витория" (Сетубал) Бруно...
Жозе Моуриньо ми е като брат, обяви Бруно Рибейро в първото си дълго интервю у нас за "Нова телевизия". "Родени сме в един и същ град, неговият баща м...
Португалският специалист Бруно Рибейро е новият старши треньор на шампиона на България Лудогорец. Днес той подписа своя договор с президента на клуба...