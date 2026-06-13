Гърция спира брифингите! Как ще съобщава новите заразени?
Седмичният брифинг ще включва същите показатели, представени в ежедневните брифинги
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Седмичният брифинг ще включва същите показатели, представени в ежедневните брифинги
Това било като послание "край, вирусът изчезна" и това е заблудило хората
Скандал с кабинета или лично решение?
Информацията за болните от коронавирус ще се дава с прессъобщения
Така ще се предоставя информация на медиите като се обобщава и динамиката на ситуацията от изминалото денонощие
Това се казва в писмо от правителствената пресслужба