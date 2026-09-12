Всичко за Brexit

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Британци искат БГ паспорти

Британци искат БГ паспорти

Британци се спасяват от Брекзита, като взимат български паспорти. 30 поданици на Обединеното кралство вече са се обърнали с такова искане към посолств...

23 август | 7:54
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Отлагат Brexit за края на 2019 г.?

Отлагат Brexit за края на 2019 г.?

Излизането на Великобритания от ЕС може да бъде отложено за края на 2019 г. заради трудностите, с които се сблъсква местната администрация и изборите...

15 август | 13:55
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