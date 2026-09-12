Обрат след Brexit! Великобритания протяга ръка към Брюксел
Киър Стармър провежда специални разговори с Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща
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Киър Стармър провежда специални разговори с Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща
441 депутати гласуваха "за"
ЕС даде съгласието си излизането на Великобритания от Общността да се отложи за 22 май, ако парламентът одобри споразумението тази седмица
Евролидерите направиха нови предложения на Лондон, който до седмица трябва да реши приема или не споразумението
Това ще стане, ако британският парламент одобри сделката на Мей до края на март
Снощи депутатите подкрепиха предложението за изключване на варианта Brexit без сделка
Ще има инвестиционна среща на 9 и 10 ноември в Будапеща Президентът на Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/ сър Сума Чакрабати посе...
Имате министър-председател, който справедливо е много популярен, той се трудни много за България. С една дума бих определил Бойко Борисов като силен....
Неизбежен отлив на студенти от Европейския съюз във вузовете във Великобритания заради решението за Брекзит. Това сочеха всички прогнози веднага след...
Атаките срещу Бокова са много грозни, казва Илхан Кючюк Какви са перспективите пред Европейския съюз след Брекзит, ще се намери ли решение на кризата...
Британци се спасяват от Брекзита, като взимат български паспорти. 30 поданици на Обединеното кралство вече са се обърнали с такова искане към посолств...
Германският канцлер обсъжда с лидери от ЕС и Брекзит Премиерът Бойко Борисов се стяга за тежки преговори в Берлин в края на седмицата. В петък и събо...
Германският канцлер разговаря със 7 европейски премиери Мигрантската криза и енергетиката ще бъдат темите, по които премиерът Бойко Борисов ще разгов...
Брекзитът ще трае по-дълго, отколкото си представяха британските избиратели преди референдума през юни. Кога Великобритания ще излезе окончателно от Е...
Излизането на Великобритания от ЕС може да бъде отложено за края на 2019 г. заради трудностите, с които се сблъсква местната администрация и изборите...
Българските шивашки фирми не се изплашиха от желанието на Великобритания да напусне ЕС, или както доби популярност - Brexit. През последните години на...
Холандия привлича младежи от ЕС с евтино финансиране Вместо да охлади ентусиазма за следване във Великобритания, очакването за Брекзит засилва интере...
Ваканционният пазар на морето се движи от българите Пазарът на ваканционни имоти по Южното ни Черноморие се раздвижи. Това се дължи на англичаните, к...
Резервациите за самолетни билети до Великобритания след референдума за излизане от ЕС са се увеличили, защото туристите се опитват да се възползват от...
Посланикът на Португалия у нас Луиш Алмейда Фераш е дипломат с голям професионален опит. Завършил е магистратура по право в Лисабонския университет и...