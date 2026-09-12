Брендън Роджърс е новият мениджър на Селтик
Брендън Роджърс е новият мениджър на Селтик. Договорът му с шотландския шампион е за 1 година. Роджър заменя Рони Дейла, който напусна тима в края на...
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Брендън Роджърс е новият мениджър на Селтик. Договорът му с шотландския шампион е за 1 година. Роджър заменя Рони Дейла, който напусна тима в края на...
Ръководството на "Ливърпул" уволни мениджъра Брендън Роджърс, съобщи BBC Sport. Главата на спеца падна няколко часа след равенството 1:1 с "Евертън"...
В "Ливърпул" най-после могат да пият по една бира, тъй като получиха два свободни дни. Тимът беше принуден да изиграе три мача за седмица, което е пре...
Ливърпул. Мениджърът на Ливърпул Брендън Роджърс показа увереност, че неговият тим може да отстрани Челси да се класира за финала в турнира за Купата...
Ливърпул. Мениджърът на Ливърпул Брендън Роджърс заяви, че не очаква клубът да е много активен по време на предстоящия трансферен прозорец. "Червени...
Капитанът на "Ливърпул" Стивън Джерард влезе в ролята на Майка Тереза за Брендън Роджърс. Националът на Англия и една от най-силните личности на "Анфи...
Мениджърът на Ливърпул Брендън Роджърс похвали Лудогорец преди сблъсъка между двата тима от Шампионската лига, като обясни и решението си Ливърпул да...
Клопо го сменя при провал срещу "Лудогорец" в София срещу "Лудогорец" Брендън Роджърс ще има последен шанс да спаси главата си, съобщиха в Англия. Ме...
Брендън Роджърс може да бъде уволнен при евентуална загуба в мача от Шампионската лига срещу Лудогорец, пишат английските медии след вчерашния нов про...
Феновете на "Ливърпул" събират пари за самолет Две седмици преди решителния сблъсък "Лудогорец" - "Ливърпул" в Шампионската лига феновете на "червени...
Капитанът на "Ливърпул" Стивън Джерард подслони мениджъра си Брендън Роджърс. След като се раздели с жена си Сюзън, треньорът на практика нямаше къде...
Ливърпул. Мениджърът на Ливърпул Брендън Роджърс е подписал нов дългосрочен договор с отбора, съобщиха британските медии. Роджърс, който бе назначен...
Ливърпул. Мениджърът на Ливърпул Брендан Роджърс бе определен за Треньор на годината от Асоциацията на мениджърите в Англия. 41-годишният спец изведе...
Ливърпул. Брендън Роджърс е постигнал принципно съгласие да остане начело на Ливърпул до 2018 година. Новината разкрива Guardian. 41-годишният спец д...
Психар нападнал с бухалка за крикет Брендън Роджърс и гаджето му часове преди победата на "червените" с 3:2 над "Норич". Мениджърът бил при 31-годишн...
Треньорът започва с галски футбол и баскетбол