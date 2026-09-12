Всичко за Брендън Роджърс

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Стиви Джи пак покри Брендън

Стиви Джи пак покри Брендън

Капитанът на "Ливърпул" Стивън Джерард влезе в ролята на Майка Тереза за Брендън Роджърс. Националът на Англия и една от най-силните личности на "Анфи...

30 ноември | 18:10
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