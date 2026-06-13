Истински трагедии в киното: От Брендън Лий до Болдуин
У нас актьорът Венцислав Янков едва не загуби окото си докато го "убиваха" като Малкия Близнак в хитовия сериал "Под прикритие"
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У нас актьорът Венцислав Янков едва не загуби окото си докато го "убиваха" като Малкия Близнак в хитовия сериал "Под прикритие"
Синът на Брус Лий е прострелян през 1993-а по време на снимки