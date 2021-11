Истински трагедии в киното: От Брендън Лий до Болдуин

Когато се случи най-лошото и някой умре на снимачната площадка, това променя и индустрията, и живота на засегнатите. Няколко големи трагедии промениха начина, по който се подхожда към безопасността на снимачната площадка.

Това се случи с Алек Болдуин, който с реквизитен пистолет застреля операторката на "Rust" Халина Хътчинс и рани режисьора Джоел Соуза.

Неговият живот - заради стигмата да убиеш човек, няма вече да е същият. Трагедията за семейството на Хътчинс е неописуема: тя има син и съпруг.

През 1982 г. Вик Мороу и децата актьори Мик Дин Ли и Рене Шин-Йи Чен бяха убити на снимачната площадка на "Зоната на здрача: Филмът", когато експлозии от специални ефекти доведоха до катастрофа на хеликоптер. Други шестима са ранени. Тогава трябвало е да бъде заснета сцена, в която героят на Мароу - Бил Конър, пренася двете виетнамски деца през река, докато е преследван от американски войници в хеликоптер. Пилотът на хеликоптера губи контрол и перките му обезглавяват и нарязват Мороу и Ли. Третата жертва - Чен, е смазана от падналата машина.

След инцидента последвали дълги процеси, но никой реално не получил присъда. Тяхната смърт ще отеква завинаги, припомнят медии отвъд океана.

На 12 октомври 1984 г. актьорът Джон-Ерик Хексъм, който играе елитен шпинони в "Cover Up" научава, че ще има забавяне на снимките и на шега вдига зареден "Магнум" и го опира в главата си. Дърпа спусъка. Счупена костица в моъка води до масивно кървене. Той е отведен в болницата, където е му е направена операция, но доживява само до 18 октомври.

Само защото пистолетът използва халосни патрони, това не означава, че не е опасен, припомнят експерти и добавят, че има и други фактори, затова е необходимо да има определен брой специалисти по оръжията и безопасността на терена.

Другата голяма трагедия е с Брендън Лий, роден на 1 февруари 1965-а, и прострелян през 1993-а по време на снимките на филма "Гарванът". Фаталният изстрел е произведен от актьора Майкъл Маси. Куршумът попада в корема на младия му колега и след 12 часа Брендън умира от загуба на кръв само на 28 години. Следствието така и не установява защо оръжието е било заредено с истински, а не с халосни патрони.

Това и до днес остава една от големите криминални загадки на Холивуд - обстоятелствата около смъртта на Брендън водят до извода, че става въпрос за планирано убийство. От тази трагедия нататък мерките за безопасност в индустрията стават много по-строги. "Гарванът" е завършен с дубльор и излиза през май 1994-а, като е посветен на Лий. Преди година последната констатация по случая от компетентните органи беше, че е станал по небрежност.

Брендън е син на легендата Брус Лий и американката Линда, а сестра му е Шанън Лий. Когато Брендън е на три месеца, семейството се установява в Лос Анжелис, а през 1971-а - се мести в Хонконг заради ограничените възможности за работа на Брус Лий в Америка.

Детството на Брендън преминава в азиатския мегаполис - тогава под британска власт, където по примера на родителя си се занимава с кунг-фу и участва в театрални представления. Брус Лий умира при нещастен случай с медикаменти, когато момчето е на 8. Семейството се връща в Ел Ей, а по-късно Брендън влиза в колеж за изкуства, откъдето го гонят за лошо поведение. Изключван е от още няколко училища. Посвещава се на театралното изкуство в прочутия колеж Емерсън в Бостън в продължение на година.

Първия филм, в който участва Брендън, е "Legacy of Rage" (1986), сниман в Хонконг на кантонски език, който той владее от малък. Участва в ролята на опасен убиец в "Кунг Фу" на Дейвид Карадайн за малкия екран. Завръща се към големия с три екшъна - Laser Mission (1990), Showdown in Little Tokyo (1991) с Долф Лундгрен и Rapid Fire (1992). През 1992-а е избран за главния герой Ерик Дрейвън в "Гарванът" по популярния едноименен комикс на Джеймс О'Бар. Ерик е рок звезда, който се завръща от света на мъртвите, за да отмъсти на бандата, убила него и приятелката му.

Брендън Лий е погребан до баща си в Сиатъл - на 3 април 1993-а, само две седмици преди датата, на която е трябвало да се ожени в Мексико за Елиза Хътън, личната асистентка на режисьора Рени Харлин.

Арт Шол е нает за каскадьор и пилот за филма "Топ Гън". Шол предварително е подготвен за ситуация, в която самолетът се завърта, но след това той не успява да се върне в курса. Никой не знае защо самолетът му пада в океана.

Най-вероятно е в резултат на някаква авария, тъй като Шол е професионалист и знае как да действа в подобни ситуации. В крайна сметка пилотът се разбива заедно със самолета си в океана. Причината за инцидента не е открита, още по-страшно е че и до днес тялото и самолета не са открити.

Конуей Уиклиф бил каскадьор и отговарял за специалните ефекти за известния филм за Батман "Черният рицар". Той загива в резултат на фатален инцидент, случил се по време на сцената, в която "Батмобилът" избухва. Возилото излязло извън контрол и се блъснало в дърво.

Актьорът Венцислав Янков едва не загуби окото си докато го "убиваха" като Малкия Близнак в хитовия сериал "Под прикритие". Едно от попаденията гръмнало в неправилна посока и близнало слепоочието му, следствие на което получил изгаряния. Ако е било сантиметър по-нагоре, е щял да остане без око. Сцената е когато героят му загива в трети сезон.

През 2012 година Кун Лиу, каскадьор, дубльор на звезда Джет Ли загива в експлозия в България по време на снимките на "Непобедимите 2". Семейството на Лиу, съди продуцентската компания "Millennium Films"и координатора на каскадите на филма за смъртта му.