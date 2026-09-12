Кои коли се купуват най-много у нас и кои не
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Πaзapът ce пpeнapeждa oceзaeмo
Музикантите са не само артисти, но и културни икони и създатели на тенденции
На пазара през периода навлизат няколко интересни нови участници - британският бранд за спортна мода JD Sports, румънската верига за оптика Lensa и но...
Отварят 200 000 работни места
Големите световни марки си избраха елитните футболисти и тенисисти
Всички известни брандове имат свои онлайн магазини
Премиум марката на L’Oreal - Kielh’s, с първи обект в София, дрогериите Vitalite отварят през 2020 г.
Повече от 200 бранда и над 90 фирми изложители ще представят най-актуалните тенденции
Завладяват пазари с името на технологични гигантиПродукти с известни марки се произвеждат от други компании В последните години думата "франчайзинг"...
И най-големите компании не са застраховани от грешки. По този повод електронното издание Profit.bg припомня някои от най-неуспешните продукти на голем...