Брадли Манинг официално се казва Челси
Информаторът на WikiLeaks има трансполова идентичност - съзнание на жена, родена в мъжко тяло
Следете всички новини, анализи и коментари за Брадли Манинг. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Информаторът на WikiLeaks има трансполова идентичност - съзнание на жена, родена в мъжко тяло
Вашингтон. Редник Брадли Манинг поиска помилване от президента Барак Обама. Войникът бе осъден през август на 35 години затвор заради изнасянето на 7...
Щатите го осъдиха на 35 години затвор, а той иска да е жена
Форт Мийд. Осъденият на 35 години затвор Брадли Манинг всъщност е трансполов. Той цял живот се чувствал жена на име Челси. Това стана ясно от негово п...
Форт Мийд. Американският войник Брадли Манинг беше осъден на 35 години затвор за предаването на масив от секретни правителствени документи на сайта Уи...
Днес решават съдбата на бившия американски войник Брадли Манинг, който предаде поверителна информация на „Уикилийкс". В 17 часа българско време ще бъд...
Лондон натискал "Гардиън" да унищожава документите от Сноудън
Форт Мийд. Информаторът на Уикилийкс Брадли Манинг, който миналия месец беше осъден за предаването на огромно количество секретни документи, се извини...
Информаторът на "Уикилийкс", редник Брадли Манинг, зад решетките за 136 г.
Форт Мийд. Брадли Манинг, който предаде над 700 000 секретни американски дипломатически и военни грами на сайта Уикилийкс, може да получи до 136 годин...
Форт Мийд. Редник Брадли Манинг е обявен за невинен от военния съд по най-тежкото обвинение. Манинг е замесен в най-голямото изтичане на информация къ...
Форт Мийд. Американският войник, обвинен в изнасяне на класифицирана информация в особено големи размери за сайта Уикилийкс, се изправя днес пред воен...