Иде шок с цената на горивата! Предупреждение от експерт
Това няма нищо общо с приемането на еврото, а с политиката на Европейския съюз
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Това няма нищо общо с приемането на еврото, а с политиката на Европейския съюз
На касовите бележки обаче крайната сума ще бъде в лева и в евро
На нас ни трябва законодателна промяна в закона за енергията от възобновяемите източници
Таванът продължава няколко месеца. След това цените трябва да се нормализират
Светослав Бенчев обясни, че ще бъде оказано пълно съдействие на КЗК
Проверяващият екип е запечатал офиса, а проверката е преустановена до осигуряването на достъп
И в момента на пазара има цялата гама цени, казват от БПГА
До 40% спад на горивата за търговците и над 60% за някои видове горива, свързани с таксиметровите превози
Живодар терзиев от БПГА обещава, че при наличие на работници няма да затварят
Новата тол система ще оскъпи транспорта на петролни продукти с близо 30%
Конференцията е по случай 20-годишнината на Българската петролна и газова асоциация
Министърът на вътрешните работи Младен Маринов съобщи пред репортери, че вече се проверяват сигнали на Българската петролна и газова асоциация за това...
През последната една година при условно бавно покачване на цените, но устойчиво, за периода април – октомври, цените в България изоставаха значително,...
Шефът на БПГА Валентин Златев противопостави данните си на тези на лидера на ВОЛЯ Веселин Марешки...
Твърденията, че на пазара на горива в България съществува картелно споразумение, освен че показват некомпетентност, очевидно имат за цел и да окажат н...
Държавата да не отстъпва пред заплахите с протести, призовава БПГАНовият проект на Наредба Н-18 обезсмисля идеята за ограничаване на сивия сектор Във...
София. Близо 3,5 милиона литра дизел на ден се продават безотчетно. За това алармират от Българската петролна и газова асоциация. Управителният съвет...