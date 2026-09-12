Експерт с тежка прогноза! Иде ядрена война, засяга и България
Той цитира разсекретени файлове на Financial Times
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Той цитира разсекретени файлове на Financial Times
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Въпросът е не дали, а кога Поднебесната ще присъедини острова към територията си
С дрънкането на оръжие по границата, сръбският президент постигна три цели
Новият военен алианс AUKUS взривява НАТО и ЕС
Бежанската вълна се превръща в основна тема на вътрешнополитическите битки
Всичко зависи от Турция, каза експертът
За първи път в своята история САЩ едновременно се сблъскват с два стратегически противника
Балканите влизат в турбулентен период
Управляващият елит, който предстои да изберем, ще трябва да води българския народ през силно турбулентна зона, казва Боян Чуков
Благодарен съм на българската държава, която е инвестирала много в мен, каза анализаторът
След известните имена в листите на воеводите е и телевизионният водещ Кузман Илиев
Специалистът по геополитика обиден на Столентицата
Геополитическият анализатор не е посочил мотиви
Великото зануляване е в ход, най-неприятното предстои, твърди Боян Чуков
С появата на иранците се поставя и още един въпрос – този за коронавируса
Изказването му за "Св. София" бе да се хареса на електората, смята външнополтическият анализатор Боян Чуков
За да оценим правилно позицията на България по случая „Флотилията" би трябвало много внимателно да анализираме изказването на министъра на външните ра...
България няма интерес от хаос у съседите Случващото се в Турция, включително терористичните атентати от последните два дни, е закономерен резултат от...
Настана време, когато законът на джунглата ще надделява над международното право Свалянето на руския самолет не беше случайност, а планирано. На 19 о...