За трети път: Кирил Милов европейски шампион по борба
Във финална схватка той надделя над унгареца Алекс Шоке
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Във финална схватка той надделя над унгареца Алекс Шоке
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Кметът на Враца Калин Каменов и представители на сдружение "Лудогорие" представиха програмата за фолклорния събор през юни
Борец е спортист №1 на Перник за 2015 година. В традиционната анкета на община Перник местните спортни журналисти са определили за победител Елис Г...
Благоевград. Петър Катранджиев спечели бронзов медал на световното първенство по борба за ветерани, което се проведе в сръбскта столица Белград. Надп...
Повече от 40 години легендарният борец остава верен на "Левски" Александър Томов е роден на 3 април 1949 година в село Склаве близо до Сандански. Час...