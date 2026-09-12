Всичко за Борци

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Борците ни губят в Рио

Борците ни губят в Рио

Шампионът на планетата за 2010-а Михаил Ганев започна перфектно участието си в категория до 86 кг на олимпийския турнир по борба свободен стил. На ста...

20 август | 16:25
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Борците отново без медал

Борците отново без медал

Ташкент. Борците останаха без медал от шампионата на планетата при класиците в Ташкент. Надеждата за бронз донесе Любомир Димитров в кат. до 130 кг, н...

13 септември | 18:58
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