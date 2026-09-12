Топ борците ни скочиха срещу Станка Златева
Всички се обединиха зад Сослан Фарниев
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Всички се обединиха зад Сослан Фарниев
Впечатляващо е, че страната ни завърши на трето място в подреждането по нации
С колко забогатя зетят на премиера за нула време
Националите ще останат в базата до 19 септември
Ден девети, месец същи,активните борци против фашизмане се прибраха вкъщи Гениалната гавра с горните стихове е на вечния десидент Радой Ралин, когото...
Шампионът на планетата за 2010-а Михаил Ганев започна перфектно участието си в категория до 86 кг на олимпийския турнир по борба свободен стил. На ста...
Последните трима български борци, които излязоха на тепиха на световното първенство в свободния стил в Лас Вегас, не успяха да вземат медал. Единствен...
САЩ отказа виза на руски шеф за световното Световният вицешампион в класическата борба от 1994 години в Тампере Иван Раднев е сигурен в успеха на наш...
Президентът на Българската федерация по борба Валентин Йорданов се включи в партито на борците в град Бойзи, столицата на щата Айдахао (САЩ). Национал...
Валентин Йорданов
България отбелязва 139 години от Априлското въстание. Центърът на националните тържества е Панагюрище, където юе се отдаде почит на героите от Априлск...
Назарян започва деня с омлет от 3 яйца, Сашо Костадинов с банани Порциите на борците не трябва да надхвърлят 300 гр. Това е заръката на треньора на н...
Бизнесменът черпи с бон филе за рождения си ден Анцуг с името на гърба и купа от националния отбор по борба е получил Гриша Ганчев за рождения си ден...
Ташкент. Борците останаха без медал от шампионата на планетата при класиците в Ташкент. Надеждата за бронз донесе Любомир Димитров в кат. до 130 кг, н...
Първите бойци от подразделение, което е било обучено от инструктори на ЦРУ, са били прехвърлени в Сирия за борба с правителствените части, пише "Ню Йо...