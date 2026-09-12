Дама седна в колата на Путин. Всички се питат коя е
Москва закипя, хиляди снимки се пускат в Телеграм
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Москва закипя, хиляди снимки се пускат в Телеграм
Какво каза руският посланик в нстраната ни
Каква е причината
Очаква се бутафорен конгрес
Инцидентът е станал по време на представление
Павел Клинчев гостува в Операта за новогодишния концерт
От Болшой театър принудиха баща ми да напусне, но той остана верен на изкуството и Русия, споделя световният маестро на балетаСофийската опера предста...
Гедиминас Таранда е солист на Болшой театър. Роден е на 26 февруари 1961 година в Калиниград в семейство на военен и счетоводителка. Баща му е бил лит...
Москва. Министърът на културата д-р Петър Стоянович се срещна и разговаря в Москва с новия генерален директор на Държавния Академичен Болшой театър Вл...
Москва. Руското правителство уволни ръководителя на Болшой театър Анатолий Иксанов след серия от скандали, сред които и евентуално участие в нападение...
Москва. Художественият ръководител на прочутия руски Болшой театър Сергей Филин и бил залят с киселина в лицето. 43-годишният балетист е откаран в бол...