Фермери плашат с нов протест, министърът проговори за оставката си
Не искаме нещо, което не може да се изпълни, казват земеделските производители
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Не искаме нещо, което не може да се изпълни, казват земеделските производители
Председателят на "Обединени български животновъди" със страшни разкрития
Изкупната цена за кравето мляко е 40-55 ст. за литър, каза председателят на Националната асоциация на животновъдите в България Бойко Синапов пред Bloo...
Фермерите са готови и на крайни дейности, заканват се да съдят държавата и в Брюксел Ситуацията в страната със заболяването „син език" по овцете е ст...
Ще има протести, ако правителството не изпълни исканията на сектора