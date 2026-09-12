Европарламентът реши да се занимае с подслушванията
Страсбург. Европейският парламент ще се занимава със скандала с подслушванията у нас веднага след изборите. Най-рано на 27 май ще има заседание по каз...
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Страсбург. Европейският парламент ще се занимава със скандала с подслушванията у нас веднага след изборите. Най-рано на 27 май ще има заседание по каз...
Борисов обяви, че е бил на разговор
Брюксел. Европейската комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред решава дали да разглежда въпроса с нерегламентираното подслушване в Бъл...
Вместо голяма кариера бившият градски прокурор може да получи обвинение
София. "Действията на българската прокуратура показват, че има шанс България да се превърне в демократична правова държава, а това ще отвори вратите и...
Ексминистърът съзнателно е допсунал нарушения при изпозлване на СРС-та, твърдят от СГП
София. заместник-градският прокурор на София Роман Василев ще замести освободения от длъжността градски прокурор Николай Кокинов, докато бъде избран и...
София. Прокуратурата не трябва да се съобразява с правителството, за да работи с развързани ръце. Това каза главният прокурор Сотир Цацаров след извън...
Сапунката с подслушванията прати в тъча истинските проблеми
Техниката за подслушване породи майтапчийски интерпретации
София. Премиерът Марин Райков получи рапорт за скандала със СРС-тата от вътрешния министър Петя Първанова. От него става ясно, че за периода от 13 мар...
Разговор с Бойко Найденов, зам.-главен прокурор и шеф на Националното следствие - Г-н Найденов, мейлът [email protected] ваш ли е?- Не. Моят е bn...
София. "Борисов да се откаже от имунитета като кандидат за народен представител". За това призова на извънредна пресконференция Йонко Грозев, секретар...
Златоград. „Няма да коментирам какво е казал Мирослав Найденов. Докато бях министър винаги съм се ръководил само от върховенството на закона". Това за...
София. Прокуратурата умишлено крие свидетеля Мирослав Найденов, тъй като по информация на "Стандарт" разпитът му все още продължава. Бившият министъ...
София. До края на деня Цветан Цветанов вече няма да е кандидат – депутат, прогнозираха на извънредна пресконференция от БСП. Евродепутатът Илияна Йото...
София. Мирослав Найденов е вътрешен човек в ГЕРБ и може да му се вярва, коментира бившият икономически министър Трайчо Трайков. „Само ми се искаше да...
Бившият земеделски министър ще получи охрана
Притеснен съм за спазването на гражданските права на милиони българи
София. Прокуратурата трябва да повдигне обвинения на Цветан Цветанов още днес, поиска бившият военен министър при тройната коалиция Николай Цонев. В п...