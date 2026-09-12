Калейдоскоп представя 3D прожекции на български филми за устойчиво развитие
Инициативата е част от Дни на визуалната наука – проект за популяризиране на климатичните и социални проблеми, осъществен с подкрепата на Yettel
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Инициативата е част от Дни на визуалната наука – проект за популяризиране на климатичните и социални проблеми, осъществен с подкрепата на Yettel
„Автокино София“ ще показва избрани филми между 29 юли и 30 септември
Заради новия Закон за филмовата индустрия
Прожекциите са планирани за периода 5-9 октомври
Магдалена Ралчева открива Калин Врачански и Симеон Лютаков за голямото кино в "Още нещо за любовта"
За публиката във Варна са подбрани освен дебютни ленти, и класически произведения на родното кино Варна. 15 заглавия на нови игрални български филми...
Пътуващото лятно кино на БНТ отново поема из страната
"Опасен чар" е един от знаковите и най-обичани филми в кинопохода
София. На обиколка из страната тръгва безплатно кино на открито. Това съобщиха от БНТ. Инициативата ще ни припомни как нашите родители са гледали кин...