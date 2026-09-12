Четирима се отцепиха от България без цензура
София. Четирима депутати напускат доброволно България без цензура. Това съобщиха от пресцентъра на партията и уточниха, че става въпрос за Стефан Кено...
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София. Четирима депутати напускат доброволно България без цензура. Това съобщиха от пресцентъра на партията и уточниха, че става въпрос за Стефан Кено...
София. "Беше оказан натиск върху депутати от БДЦ от управляващите. Целта бе да се гласува цветно в нашата коалиция, за да се прикрие срамната коалиция...
София. "От известно време нямам контакт с Николай Бареков и никога не съм му бил дясна ръка. Той сам си е и дясна, и лява ръка". Това заяви Росен Петр...
Остава въпросът колко е струвала операцията, отбеляза представителят на БДЦ
София. "За последен път групата на Български демократичен център подкрепяме актуализация на бюджета на НЗОК без ясна визия за здравеопазването". Това...
БДЦ е против варианта "избори до дупка" София. Новото правителство трябва да води градивна политика, а забавянето на процесите по съставянето му ще и...
София. Преговорите при държавния глава с представители на парламентарната група на „Български демократичен център" (бившето "България без цензура") пр...