Kaufland дари 20 000 лв. за топъл обяд на нуждаещи се ученици
Дарението е за програмата на Българския червен кръст
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Дарението е за програмата на Българския червен кръст
На самолет ще бъдат натоварени 2,5 тона хуманитарна помощ от Българския Червен кръст
Кампанията „Купи и Дари“ не спира да увеличава своя обществен ефект
В присъствието на представители на държавни институции, общински администрации, учебни заведения, на бизнеса и на медиите Водноспасителната служба на...
В симулация на инцидент ще демонстрират възможностите на нов проект за първа помощ
София. Българският червен кръст започва осъществяването на проект за закрила на бездомните, каза председателят на организацията Христо Григоров пред Б...
София. Дълбоко съм убеден, че българският народ, както винаги го е правил, ще отвори отново сърцето си и ще помогне на бежанците у нас, каза председат...
Сирийците имат нужда от дрехи, спално бельо и обувки, проблем са и лекарствата за болните от сърце и диабет