Българче стана звезда в "Гласът на Колумбия" (ВИДЕО)
Петокласничката Лина пребори 17 000 кандидати, огласи сцената в Богота с акапелно изпълнение на „Хубава си, моя горо“
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Петокласничката Лина пребори 17 000 кандидати, огласи сцената в Богота с акапелно изпълнение на „Хубава си, моя горо“
Теодор Давидов играе тенис с два форхенда
Условията в българска болница му нанесли непоправими психически вреди
10-годишното българче, което бе блъснато на зебра, се връщало от училище с дядо си
Новата песен „Не давайте България" на 9-годишния Виктор Велинов от Ню Йорк вече е на линия с клип. Това е неговия поздрав към България и сънародници...
В централата на Националното географско дружество във Вашингтон, САЩ, бяха обявени призьорите в Международния фотографски конкурс на National Geograph...
Българче е заляно с горещо кафе в град Пирго, Гърция. 60-годишната му баба Радка Георгиева отишла заедно с него при бившия си работодател, за да му по...
Петгодишно българче е сред жертвите на касапницата в Грац, съобщи "Дер Щандарт". Кървавата трагедия се разигра на централния площад в австрийския град...
Казанлък. Българче впечатли УНИЦЕФ. Млад наш художник е бил отличен от Детския фонд на обединените нации. 9-годишният Кирил Димов от Казанлък, който е...
Париж. Българче е загинало при пожар в ромски лагер във Франция. Огънят е опустошил къщите на ромите в град Бобини, съобщава "Фокус", позовавайки се н...
София. Българско дете пусна за продажба органите си в онлайн магазина Ebay, информира бТВ. "Искам да си продам органите, почти не са ползвани, ще ги п...
Солун. Още едно българче бе открито в ромски катун в Гърция, съобщи гръцкият информационен сайт greekreporter.com. Според разследване на прокуратурата...
Осиновителите на детето са обвинени в отвличане и фалшифициране на документи.
Роми твърдят, че нашенец им го продал срещу 80 евро
Едно българче ще може да тренира при великолепния Лукас Подолски, нападателя на "Арсенал". Инициативата е част от лятната европейска кампания на Carto...
Деветгодишният Цветан Стоянов спечели първото място на световното първенство по шахмат в категория до девет години. Първенството се проведе между 7 и...