Наши хотели може да предложат на всеки турист бонус от 30 евро
Председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) Благой Рагин съобщи, че собствениците на хотели обмислят възможности за на...
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Председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) Благой Рагин съобщи, че собствениците на хотели обмислят възможности за на...
Председателят на парламентарната група на БСП Михаил Миков и председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Благой Рагин връчиха...
Трите "р" ще спасят България, твърди Гиньо Ганев София. Тревога от насажданата с години омраза и разделение в обществото, отхвърляне на противопоста...
Туристическият сезон през това лято ще бъде много тежък. Кризите следват една след друга. Първо заради напрежението между Русия и Украйна имаше несигу...
Проблемът е в супермаркетите, където се продава евтин алкохол, смята Благой Рагин
Варна. Ресторантьорите с помощта на държавата обмислят мерки за спиране на „проблемите" с британците в морските курорти. Те са само 5% от всички летов...
София. Десант на родните чудеса във Франция. Така ще се рекламират историята, забележителностите, кухнята и вината ни в световната столица на културат...
София. Поне 1% от приходите от туризъм да отиват за реклама на страната ни като дестинация по света. Това предлагат от туристическия бранш като антикр...