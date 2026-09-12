Арестуваха Бисер Миланов-Петното
Бисер Миланов, известен с прякора си Петното, е бил арестуван вчера заради нанесена средна телесна повреда на своята бивша приятелка. Миланов е задърж...
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Бисер Миланов, известен с прякора си Петното, е бил арестуван вчера заради нанесена средна телесна повреда на своята бивша приятелка. Миланов е задърж...
„Какво да работя, няма да работя, няма да работя тук, аз няма да работя за 300 лева". Това заявява пред Нова тв Бисер Миланов, известен на повечето хо...
София. Срещу 5 хиляди лева парична гаранция Софийският районен съд пусна Бисер Миланов-Петното от ареста. Мярката за неотклонение е била разгледана н...
София. Днес Софийският районен съд (СРС) провежда първото заседание по едно от делата срещу Бисер Миланов - Петното. Срещу него има повдигнати обвинен...
София. Втори обвинителен акт, но този път за насаждане на омраза на етнически и расов признак, бе внесен от Софийската районна прокуратура (СРП) срещу...
София. Бойко Борисов потвърди, че няма да се яви в парламентарната анкетна комисия да говори за отношенията си с Бисер Миланов-Петното. "Няма да се я...
София. "Бойко Борисов даде на Бисер Миланов-Петното чрез посредник 12 000 лв. На 15 януари трябваше да има нова среща между Борисов и Петното. Тогава...
София. Бисер Миланов - Петното остава в ареста. Това реши съставът на Софийски градски съд. Съдът счете отправените заплахи към главната свидетелка по...
София. Софийски градски съд ще гледа мярката за неотклонение "задържане под стража" на Бисер Миланов - Петното. Той бе обвинен в закана за убийство, к...
Скинари наръгаха сирийско момче, чужденци - човек на БНТ
София. Срещу петима души, сред които Бисер Миланов - Петното, е образувано досъдебно производство за подбуждане чрез слово към расова омраза и расова...
София. Бисер Миланов вдигна грандиозен скандал преди началото на президентската дискусия за икономиката на страната. Той не е бил допуснат да участва...
София. Полицията задържа русенския бизнесмен Бисер Миланов с прякор Петното и още 13 души в градинката край Народното събрание заради провокация по вр...