Гледаме "Бийтълс" в 60 часа непоказвани кадри
Режисьорът Питър Джаксън направи документална поредица за легендите
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Режисьорът Питър Джаксън направи документална поредица за легендите
Джон Ленън краде две жени на Пол Макартни
Докато я записвахме, минахме през ада, разказва приживе музикантът
Анонимен даде близо 200 000 долара за тях
Голямото семейство на "Бийтълс" се събра в Лас Вегас в края на миналата седмица. Ринго Стар, Пол Макартни и Йоко Оно, с която не инаги са били в идеал...
На 90 години почина британският продуцент сър Джордж Мартин, който бе импресарио на "Бийтълс" и често бе наричан "петият" от великата група. Смъртта м...