Искрен влуди с бийтбокс ритми
Искрен Тончев-Искрата отдавна е герой на бийтбокс сцената
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Искрен Тончев-Искрата отдавна е герой на бийтбокс сцената
Максо (вдясно) и Мано
Максо от Габрово елиминира 32-ма претенденти за титлата от цялата страна На 9 октомври вечерта, пред Паметника на Съветската армия се състоя The Offi...
София. Всеки път щом Лилана и Скилър извадят общо парче, то привлича вниманието и става хит - така беше със "Сама", сега на дневен ред е "Разделени на...