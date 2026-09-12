Мариан Бачев откри българския павилион на Венецианско биенале
Тази година България е сред 66-те страни, които участват с национални павилиони
Следете всички новини, анализи и коментари за Биенале. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тази година България е сред 66-те страни, които участват с национални павилиони
Художничката е най-младата в елитния женски международен форум
Планираната изложба в музея събуди противоречия в различни наши институции
Световният скулптор показва творби на биеналето край Темза
Тандемът спечели конкурса, обявен от културното министерство
Арт събитието е в културните маршрути на Европа и е под егидата на Юнеско Арт събитието с най-висок авторитет –Международното биенале във Варна, се...