Бунт в бежанския център в Харманли
Мигранти от бежанския център в Харманли се вдигнаха на бунт, но бързо бяха успокоени от органите на реда, съобщава bTV. Сигналът бил подаден тази сут...
Следете всички новини, анализи и коментари за Бежански Център. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Мигранти от бежанския център в Харманли се вдигнаха на бунт, но бързо бяха успокоени от органите на реда, съобщава bTV. Сигналът бил подаден тази сут...
Към 50 души е в момента щатната охрана на Регистрационно - приемателния център в Харманли, който е най-голямата бежанска институция от открит тип у на...
Евентуалното изграждане на бежански лагери в Странджа ще се превърне в една от опорите на Турция, за да предяви териториални претенции към България, з...
Убийство е станало в бежански център в град Люсне, Швеция. Това съобщи БНТ и уточни, че първо е избухнал спор между мигрантите, който довел до смъртта...
Пожар изпепели бежански център в швейцарския кантон Санкт-Гален. В него са били отседнали 24 души, съобщава Ройтерс. Общо 14 имигранти се намирали в...
София. С постановление на Министерския съвет щатът на Агенцията за бежанците ще бъде увеличен със 120 души. Това съобщи председателят на ведомството Н...
Брюксел. Бежанците и имигрантите от държави извън ЕС трябва да бъдат въдворявани в центрове от закрит тип само в извънредни случаи, заяви Микеле Черко...
Скинари наръгаха сирийско момче, чужденци - човек на БНТ
София. И тази събота (2 ноември) екипът на УМБАЛ „Александровска" и доброволци от Организацията на евреите в България "Шалом" ще продължат инициатива...
Шефът на лагера във "Враждебна" стяга подаръци за Коледа на най-малките
София. Настаняването на бежанци в три лагера в София е струвало до момента 150 000 лв. непредвидени разходи на общината, съобщи кметът на столицата Йо...
Не искат да учат български, а занаят
Стара Загора. Всички общински съветници в местния парламент на казанлъчани приеха единодушно без нито един "против" или "въздържал се" на извънредно з...
Фургоните не са свързани с ток