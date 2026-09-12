Голям пожар в кооперация, шест семейства останаха без дом
Пожарът е потушен, от апартаментите са евакуирани над 10 обитатели
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Пожарът е потушен, от апартаментите са евакуирани над 10 обитатели
И двамата са безработни и в момента са подслонени при роднини
Треньор по вдигане на тежести и децата му останаха без дом
Семейство от Русе с 10 деца може да остане на улицата заради проблем с жилището, в което живее. Миналата година семейството има финансови затруднения...
Два милиона сирийци са избягали от родината си
Атина. Стотици къщи в провинцията в Централна Гърция са смятани за негодни за обитаване, след вълната от трусове тази седмица, съобщават властите. Ин...