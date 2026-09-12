Всичко за Бетина Жотева

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Попълниха квотата за СЕМ

Попълниха квотата за СЕМ

София Владимирова и Розита Михайлова бяха избрани за членове на СЕМ от парламента. Владимирова е бивш член на медийния регулатор, предложена е от ГЕРБ...

27 април | 10:01
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Жотева става член на СЕМ

Жотева става член на СЕМ

Шефът на пресслужбата на външно министерство Бетина Жотева ще стане член на Съвета за електронни медии. Президентът Росен Плевнелиев обяви своята номи...

04 май | 21:35
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