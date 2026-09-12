Стряскащо! Къде хващат Бетина Жотева
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Възможно ли е това?
Отива при Иван Гешев
Мандатът ѝ е една година
Това, което се случва е позор, каза Бетина Жотева
Трябва да има някакъв контрол кой е и кой не е регистриран по закона "Пеевски", смята шефът ан СЕМ
Новата шефка на СЕМ се оплака от недостатъчни ресурси на медийния регулатор
"Ултраси обикалят по заведения и гонят чужденци, наричат поляците "паразити"", алармира членът на СЕМ Вълна от расизъм и ксенофобия залива острова сл...
Художествената гимнастика е секта. Момичетата, които упражняват този спорт, живеят в едно твърде затворено и елитарно общество. Това заяви членът на С...
София Владимирова и Розита Михайлова бяха избрани за членове на СЕМ от парламента. Владимирова е бивш член на медийния регулатор, предложена е от ГЕРБ...
„В Брюксел вече има цели квартали, в които се знае, че не е добре да се ходи. Там е особено опасно за незабулени жени". Това каза в ефира на Нова теле...
"Никой няма право да преминава (през "зелените релси" - бел.ред.). Няма значение дали това е държавен служител или не. Това е абсолютно недопустимо". ...
"Мдаа. Тъмната страна на професията. Приех Златния скункс, с който външно беше "удостоено", заради нашия автомобил на "зелените релси" в София. Така е...
Няма отговор от Европейската комисия на писмото на българското външно министерство, след продължаващите вече няколко дни блокади на българо-гръцката г...
Шефът на пресслужбата на външно министерство Бетина Жотева ще стане член на Съвета за електронни медии. Президентът Росен Плевнелиев обяви своята номи...
Няма официална информация, че на борда на задържания от иранските власти кораб е имало български граждани, съобщиха от МВнР. "Няма официална информац...
Двойничка на Джоли, тв легенда и актриса в екипа на "Борисов 2"