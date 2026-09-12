Положиха Белнейски близо до дъщерите му
Десетки близки, приятели и колеги изпратиха Стоимен Белнейски в последния му път. Бащата на зверски убитите Росица и Христина почина на 3 февруари от...
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Десетки близки, приятели и колеги изпратиха Стоимен Белнейски в последния му път. Бащата на зверски убитите Росица и Христина почина на 3 февруари от...
София. Върховният касационен съд (ВКС) обясни в 40 страници мотивите си за присъдата доживотен затвор без право на замяна на Лазар Колев за убийството...
Фани и Стоимен още чакат възмездие и за втория изверг 8 г. след зверското убийство на сестрите Росица и Христина Белнейски съдебната сага приключи ок...
София. Най-тежката присъда- до живот затвор без право на замяна, отсъди Върховният касационен съд (ВКС) за убиеца на сестрите Белнейски. Делото срещ...
София. Върховния касационен съд отложи делото за убийството на сестрите Белнейски с основанието, че подсъдимият за убийството на Росица и Христина Бел...
София. Единственият подсъдим по делото за убийството на сестрите Белнейски Лазар Колев продължава да твърди, че никога не е виждал момичетата и не ги...
Експерти спорят в зала, отхвърлиха всички искания на Лазар
Пловдив. Нов свидетел ще бъде разпитан на днешното заседание по делото „Белнейски" в Пловдивския апелативен съд. Това е Ангел Атанасов, който е в затв...
Боклуци, скочи Мариана, след като синът й се заплака