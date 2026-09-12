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ВКС отложи делото "Белнейски"

ВКС отложи делото "Белнейски"

София. Върховния касационен съд отложи делото за убийството на сестрите Белнейски с основанието, че подсъдимият за убийството на Росица и Христина Бел...

11 декември | 13:07
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