Важно за родителите! Ключова промяна
Цялата информация е налична в националната здравно-информационна система
Следете всички новини, анализи и коментари за Бележки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Цялата информация е налична в националната здравно-информационна система
Проф. Христо Хинков каза голяма новина
Събираш фискални бонове - пестиш данъци
Бележките са кратки публикации с до 60 знака, които включват само текст и емотикони
Броенето на бележките от машините на изборите е тревожно действие, казва тя
Системата за дистанционна връзка на касовите апарати с Националната агенция по приходите автоматизирано следи за оборотите в търговските обекти по мор...
София. До утре зрелостниците трябва да вземат служебните бележки, че са допуснати да се явят на матурите. Изпитът започва в сряда в 8,00 сутринта. От...
Кината, които се свързани с данъчните, се увеличиха с 19 на сто
София. Платени сметки за ток или вода вместо кеш за вота. Това е последната схема за купуване на гласове, разкриха от МВР. В няколко ромски махали в с...