Оставиха в ареста сексробинята, убила с нож
Окръжният съд в Кърджали остави 19-годишната Гюлчан за постоянно в ареста, докато трае разследването на убийството на 20-годишния Бекир преди 3 дни. Д...
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Окръжният съд в Кърджали остави 19-годишната Гюлчан за постоянно в ареста, докато трае разследването на убийството на 20-годишния Бекир преди 3 дни. Д...
В Жинзифово разказват, че Бекир за своите 20 г. три пъти се е разминавал на косъм със смъртта. Първо, когато бил на 1-2 г., после - когато станал на 5...