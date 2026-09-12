След бедствието: Обхождат къща по къща в засегнатите райони
хората могат да получат три форми на подкрепа
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хората могат да получат три форми на подкрепа
София. По разпореждане на министъра на енергетиката Теменужка Петкова бе въведен съвместен авариен план на системата за отвеждане на водите на р. Овча...
София. Няма данни за жертви, но има материални поражения. Особено в наводнените участъци има залети къщи, мазета. Това съобщи пред журналисти в парла...
София. В пострадалите от наводненията Добрич и Варна, дори в Мизия, няма да има училище, което няма да отвори врати на 15 септември. Това увери служеб...