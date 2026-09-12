Банан с тиксо преобърна живота на бедняк и милиардер. Целият свят говори
Една история, която разсмива и разплаква едновременно
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Една история, която разсмива и разплаква едновременно
Доколко са верни слуховете, че нямал пари
Ето какво обяви милиардерът
Българите са енергийните бедняци на Европа. Това става ясно от първия годишен доклад на Европейската комисия за състоянието на Енергийния съюз, съобщи...
Беднякът с пачките се казвал Здравко, бил на 60 г. Петрич се тресе от слухове кой е новият милионер в града. В неделя вечерта стана ясно, че късметли...
Нури си сменил дограмата, социалните го оставиха без помощи Истински джакпот уцели инвалид от еленското село Константин. Техническа грешка на социалн...
Плаща лекарствата на съселяните и закуските на децата
Всички хора обичат истории, които повдигат духа и вдъхновяват, особено в тежки времена. Такива са например личните истории на таланти, тръгнали от ули...